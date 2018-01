später lesen Altstadt Junge Frau in der Altstadt bedrängt und beraubt Teilen

Eine 17-Jährige, die in der Nacht zum Sonntag mit ihrer 14-jährigen Freundin in der Altstadt war, ist von einer Gruppe junger Männer bedrängt worden. Laut Polizeibericht hatten die Frauen gegen 1 Uhr auf der Straße gesessen, als die Männer sie umringten. Als die 17-Jährige aufsprang, habe ihr ein Mann ans Gesäß gepackt, woraufhin sie den Mann getreten habe. Sie sei zu Boden gestoßen worden, einer der Männer habe ihr dabei noch ihre Tasche gestohlen. Die dunkelhaarigen Täter seien dunkel gekleidet gewesen und in unbekannte Richtung entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 8700.