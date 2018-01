Junge Musiker meistern erstes Konzert

Die SCI-Gemeinschaftsschule hat ein Orchester gegründet. Rund 50 Mädchen und Jungen machen mit.

Kinder für klassische Instrumente begeistern - das ist der SCI-Gemeinschaftschule nun im Rahmen des neuen Schulorchesters gelungen. Dass die vor den Herbstferien 2017 entstandene Idee zur Gründung des Orchesters nicht nur von Lehrer- und Elternschaft, sondern auch von den Kindern begrüßt wurde, zeigten die schnell gefüllten Teilnehmerlisten. Rund 50 Schülerinnen und Schüler begannen nach den Ferien, Instrumente wie Klavier, Violine, Cello und Querflöte zum Leben zu erwecken.

Das Schulorchester wird von Nicole Donath, Lehrerin an der Schule, und Elke Opriel, Mutter eines Erstklässlers, geleitet. Beide achten mit Unterstützung mehrerer Eltern darauf, dass jedes interessierte Kind seinen Fähigkeiten und seinem Lernfortschritt angemessen gefordert und gefördert wird. Deshalb wird an drei Tagen in der Woche in unterschiedlichen Gruppen geübt. Für den musikalischen Erfolg des Orchesters sind auch die Dozenten verantwortlich, die alle selbst als Musiker und Lehrer oder Lehramtsanwärter im Bereich der Waldorfpädagogik arbeiten und in eigenen Ensembles aktiv musikalisch tätig sind: Lasse Opriel (Violine), Jan-Bosse Opriel (Klavier), Nick Opriel (Viola), Nico Schreiber (Cello) und Jessica Opriel (Querflöte). Auch der Förderverein der Schule unterstützt das neue Projekt. Er spendete einen gebrauchten Flügel für die Pianisten.

Die meisten Kinder spielen auf gebrauchten Instrumenten. Gunnar Koster ist Vorsitzender des Fördervereins, der die Schule unterstützen und bekannter machen möchte. "Sie ist eine tolle Alternative zum Besuch von Grundschule und später weiterführender Schule", sagt Koster. Um ihr musikalisches Können an die Musiker von morgen weitergeben zu können, reisen alle Dozenten an einem Samstag im Monat zu einem mehrstündigen Unterrichtsworkshop an. Der erste dieser Workshops fand in der Vorweihnachtszeit letzten Jahres statt und endete sogar in einem Konzert für Eltern und Großeltern, an dem auch der Schulchor, geleitet von Michael Freitag - er ist Lehrer an der Schule - mitwirkte. Das Konzert war ein voller Erfolg für die kleinen und auch die großen Musiker. Das begeisterte Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, ob der Fortschritte, die die Kinder in den wenigen Wochen bereits gemacht hatten.

Die an der Stromstraße gelegene Schule ist als Einrichtung des SCI eine freie integrative Schule, in der auf der Grundlage der Waldorfpädagogik unterrichtet wird. Die Schule ist eine staatlich anerkannte Alternative zum Besuch von Grundschule und weiterführender Schule. Es sind alle Abschlüsse möglich. Die Gemeinschaftsschule wurde 2015 gegründet und erfreut sich regen Zulaufs. Das Schulorchester ist eine von vielen Eltern-Lehrer-Initiativen, die das besondere Schulprofil unterstreichen.

gemeinschaftsschule.scimoers.de

(RP)