Junge Schauspieler gesucht!

Das Wuppertaler Kinder-und Jugendtheater und die Bergische Musikschule suchen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, die Lust haben, an der gemeinsamen Weihnachts-Produktion "Emil und die Detektive" mitzuwirken.





Das Casting findet am Samstag, 27. Januar, um 15 Uhr im Kursraum des Wuppertaler Kinder- und Jugendtheaters (Margaretenstraße 10) statt. Interessierte sollten Spaß am Spielen und Proben haben und zumindest so musikalisch sein, dass sie sich zutrauen, in einem Chor mitzusingen. Die musikalischen Proben beginnen im März und finden wöchentlich montags von 16 bis 17.30 Uhr statt. Kosten: 14 Euro monatlich. Die eigentlichen Proben für das Stück, das im November Premiere hat, beginnen im Frühsommer – etwa zwei- bis dreimal pro Woche abends zwischen 17 und 20 Uhr oder samstags mittags.





Hierfür entstehen keine Kosten.



Mehr Infos zum Projekt gibt's unter kinder-jugendtheater.de und b ergischemusikschule.de