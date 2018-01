Kappesköpp sorgen wieder für Kneipenkarneval

Die Kappesköpp machen auf ihren Kneipenkarneval aufmerksam. Wie schon seit der ersten Veranstaltung im Jahr 2008 werden die Abende wieder in Kooperation mit Gastronomen aus Neuss und Umgebung veranstaltet. Der jeweilige Wirt ist mit seinen Mannen als Veranstalter tätig, während die Kappesköpp das Programm stellen. Alle Künstler stellen sich kostenfrei zur Verfügung.

Die beiden Veranstaltungen in diesem Jahr locken am Donnerstag, 25. Januar, sowie am Donnerstag, 1. Februar, ab 19.30 Uhr in die beteiligten Lokale. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Veranstaltungen finden für die Besucher ohne Eintritt statt - allerdings sollten sie kostümiert erscheinen.

Zu beiden Veranstaltungen hat das Neusser Prinzenpaar Dieter IV. und Heike II. sein Kommen zugesagt. Am 25. Januar sind die Karnevalisten in der Gaststätte Lebioda an der Geulenstraße zu Gast. Im Programm werden Ne Nüsser Jong (Markus "Titschy" Titschnegg), De Knollis und das Duo Alles Paletti für musikalische Höhepunkte sorgen. Die Heijopais, Ne Schutzmann (Reiner Roos) und Ne kölsche Köbes (Axel Höfel ) werden mit Wortbeiträgen für Stimmung sorgen.

Im Haus Broicherdorf an der Broicherdorfstraße in Kaarst wird am 1. Februar die zweite Kneipenkarnevalsveranstaltung über die Bühne gehen. Im Programm werden Ralf K. Colonia, HaPe Jonen und Rosita, die kölsche Nachtigall musikalische Akzente setzen. Die Redebeiträge liefern Der Tulpenheini (Roland Paquot) sowie die Duos Labbes & Drickes sowie Nobby & Jupp. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei beiden Veranstaltungen Änderungen im Programm vorbehalten sind.

(NGZ)