Karneval-Kultsingen mit Brand und Stoffelen

Längst hat sich Johannes Brand für seine Mitsing-Abende ein Stammpublikum erspielt. Für Donnerstag, 1. Februar, lädt der Künstler nun zu einem ganz besonderen Konzert ein - dem Karneval-Kultsingen. Dazu bringt Brand seine Kollegin Mieke Stoffelen, Schauspielerin und Clown, mit in die Tanzschule Behneke, Heierstraße 2 in Viersen.

Wie bei den regulären Mitsing-Abenden, geht es vor allem darum, dass das Publikum Spaß hat. An diesem Abend dreht sich ab 20 Uhr alles um Lieder der fünften Jahreszeit. Titel wie "Am Rosenmontag bin ich geboren", "Da simmer dabei", "In unserm Veedel", "Die Karawane zieht weiter", "Superjeilezick", "Drink doch ene mit" und "Heut ist so ein schöner Tag" stehen auf Brands und Stoffelens Liederliste. Die beiden wollen ihr Bestes geben, um das - am besten jeck kostümierte - Publikum zum Schunkeln und Singen zu animieren. Karten kosten im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Sie können unter www.singmalmit.de oder bei Behneke, Ruf 02162 1024791, reserviert werden.

(RP)