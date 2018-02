später lesen Jecke Zick Karnevalistische Fahrzeugübergabe FOTO: Messsink FOTO: Messsink Teilen

Richtig bunt ging es jetzt im Autohaus Messink in Wermelskirchen zu. Auch wenn für uns Karneval erst in anderthalb Wochen vor der Tür steht, ist für die Dawerkuser die fünfte Jahreszeit schon seit November in vollem Gange. Das Dawerkuser Dreigestirn mit Prinz André,Jungfrau Heiko und Bauer Peter kam zu Besuch und freute sich sehr darauf, den von Christoph Messink versprochenen Transporter, mit 90 Litern Bier im Kofferraum, in Empfang zu nehmen.