Karnevalsparty für Kinder im Jugendzentrum Zuff

Am 6. Februar sind kostümierte Gäste willkommen. Merrit Holzum

Das Jugendzentrum Zuff in Rheinberg ist ein beliebter Ort für Kinder und Jugendliche. Sebastian Sturm, von Beruf Erzieher, ist seit August vorübergehend Leiter der städtischen Einrichtung. Das Zuff-Team besteht zurzeit aus Frank Haffmanns, ebenfalls Erzieher und seit vielen Jahren aktiv im Zuff, Beate Pastowski, Verantwortliche für Verwaltung und Koordination, Lisa Zahn und Kyle Wittmann, engagierte Bufdis (Bundesfreiwilligendienstleistende). Zusätzlich gibt es immer wieder Praktikanten, die mitarbeiten.

Neben der Outdoor-Skateranlage, einem Billiardtisch und bequemen Sitzgelegenheiten gibt es auch ein vielfaltiges Zuff-Programm. Vom wöchentlich stattfindenden Mädchentag am Montag über den Kindertag jeden Dienstag bis zum alltäglichen Schülercafé - für jeden ist etwas dabei.

Außerdem stehen auch besondere Ereignisse an, jetzt zum Beispiel eine große Karnevalsparty für Kinder. Diese Partys haben sich schon in den vergangenen vier Jahren bewährt und waren bisher immer gut besucht. Auch dieses Jahr gibt es für die Kleinen ein buntes Programm. Am Dienstag, 6. Februar, von 15 bis 18 Uhr, sind alle Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren eingeladen, Karneval im Zuff zu feiern. Kostümierte Gäste sind besonders gern gesehen. Das Team steht mit einem großen Schminkkoffer bereit, um jeden, der will, während der Karnevalsparty zu schminken. Gegen den kleinen Hunger gibt es Waffeln, Snacks, Kamelle und Getränke, und es warten viele Disko-Spiele auf die Besucher. Für Kinder aus Orsoy und Umgebung besteht die Möglichkeit, sich am Kinder- und Jugendtreff "Puzzle" (an der Kuhstraße 1-7 in Orsoy im alten Rathaus) anzumelden und gemeinsam mit einem Bus am 6. Februar nach Rheinberg zu fahren. Der Eintritt zur Party kostet einen Euro.

Weitere Information im Internet unter www.zuff07.de oder unter Telefon 02843 60706