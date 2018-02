Karnevalszüge mit Magie und Klimbim

Vier Züge unterwegs durch die Veedel. Sperrungen im Umfeld. Familienmeile in Schlebusch. Wupsi bietet Zusatzfahrten. Gabi Knops-Feiler

Hitdorf, Schlebusch, Wiesdorf und Opladen. In dieser Reihenfolge starten die Veedelszüge täglich ab Freitag nächster Woche. Einzelheiten zu Zügen, Sicherheitsvorkehrungen und Straßensperrungen erläuterten Vertreter der Karnevalsgesellschaften, Polizei, städtischen Fachbereichen und Wupsi.

Hitdorf - Motto: "Hetdörp is d'r Hit, alle Jecke fiere met". Rund 1300 Teilnehmer formieren sich in 40 Gruppen für den 25. Hetdörper Schull- und Veedelzoch am Freitag, 9. Februar, ab 13 Uhr, ehe drei Böllerschüsse um 14.33 Uhr das Startsignal geben. Die beiden Zugleiter Michael Braune und Bert Diepes von der KG "Hetdörper Mädche un Junge" (HMJ) erwarten rund 25.000 Zuschauer und bestes Wetter. Ab 12 Uhr ist die Hitdorfer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Auf umliegenden Straßen besteht absolutes Halteverbot, die Einhaltung wird streng überwacht. Kostenlose Parkplätze sind am Hitdorfer Baggersee eingerichtet. Es wird geraten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Unter anderem sind 30 Sanitäter im Einsatz. Für den städtischen Fachbereich Kinder und Jugend sind Ordnungskräfte vertreten, um Jugendliche vor übermäßigem Alkoholkonsum zu warnen. Eine Kindersammelstelle ist im DRK-Katastrophenschutzzentrum Hitdorfer Straße 61 eingerichtet.

Schlebusch - Motto: "Magie im Dorf zeigt ihre Kraft - janz Schliebesch funkelt zauberhaft." Zum 31. Mal schlängelt sich der närrische Lindwurm am Samstag, 10. Februar, ab 13.33 Uhr, mit Rekordbeteiligung etwa vier Kilometer zwischen Reuter- und Morsbroicher Straße. Mitwirken werden rund 1500 Teilnehmer in 34 Gruppen, darunter auch erstmals zwei Kitas. Seit der Zug im Vorjahr um rund 1,2 Kilometer verlängert wurde, hat sich das extrem hohe Besucheraufkommen gut verteilt. Eine "Familienmeile" ist in Höhe Gezelinallee/Felix-von-Roll-Straße eigens für Familien mit Kindern eingerichtet worden. Insgesamt rechnet Hans-Peter Teitscheid, Vorsitzender von Grün-Weiß Schlebusch, mit rund 45.000 Zuschauern. Parken ist am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium möglich. Ab 11 Uhr ist im genannten Bereich kein Durchkommen mehr. Die Einhaltung des Glasverbotes in der Fußgängerzone zwischen 10 und 19 Uhr wird streng überwacht. Ein Sanitätszelt ist zwischen Bergischer Land- und Martin-Luther-Straße aufgebaut.

Wiesdorf - Motto: "Leverkusen - Fastelovend gestern, hück un morjen." Pünktlich um 13.33 Uhr wird sich der Zoch am Sonntag, 11. Februar mit 2000 Teilnehmern in Bewegung setzen. Rund 450 Wagenengel sorgen für Sicherheit, zusätzlich sind 120 Sanitäter und 50 Ordner im Einsatz. Die Polizei verstärkt sich durch erfahrene Einsatzleiter. Vom Aufstellungsort am Möbelhaus Ostermann bewegt sich die bunte Karawane im Zickzack bis zur Nobelstraße. Parken am Zugweg und auf dem Marktplatz ist ab 10 Uhr verboten, notfalls wird abgeschleppt. Gebührenfreie Parkplätze für 900 Pkw gibt es unter der Stelzenautobahn. Zusätzlich stellt die Firma Ostermann ihr Parkhaus zur Verfügung. Die Polizei hat in Wiesdorf wie auch bei allen anderen Umzügen ausreichendes Personal im Einsatz, um Besucher vor Terrorattacken zu schützen und Ausschreitungen frühzeitig zu verhindern. Eine Kindersammelstelle ist an der evangelischen Citykirche eingerichtet. Die After-Zoch-Party steigt im Festzelt vor dem Rathaus.

Opladen - Motto: "Simsalabim, Opladener Klimbim". Der Narrentreck startet am Rosenmontag, 11. Februar, um 14.11 Uhr auf der Kölner Straße. Der Zug löst sich an der Schöllerstraße auf. Bereits um 11.30 Uhr beginnt die Aufstellung. Mit dabei sind rund 2000 Teilnehmer, aufgeteilt in 20 Wagen, 24 Fußgruppen und sechs Musikkorps. Rund 450 Wagenengel sorgen ebenso wie 120 Sanitäter und 50 Ordner für Sicherheit. Eine Musikgruppe schreitet diesmal voran, damit die folgenden Pferde durch die Klänge nicht gestört werden. Diese Auflage kam vom Veterinäramt, berichtete Zugleiter Manfred Luxem. Der Zugweg und die entsprechenden Zuwege sind ab 10.30 Uhr gesperrt, störende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Parkmöglichkeiten bis 20 Uhr bietet das Parkhaus Kantstraße. Der Marktplatz ist wegen des Festzeltes nur teilweise als Parkfläche nutzbar. Die Kindersammelstelle ist in der Polizeiwache am Marktplatz zu finden. Im Bereich der Feuerwache Kanalstraße ist eigens eine Familienzone eingerichtet.

Öffentlicher Nahverkehr - Die Wupsi bietet während der Karnevalstage zahlreiche Sonderleistungen und Zusatzfahrten an. Unter dem Motto "Fiere und fahre" gibt es an Weiberfastnacht ein spezielles Karnevalsticket zum Preis von 24,54 Euro pro Person. Es ist in der Preisstufe 5 für sechs Tage zwischen Weiberfastnacht bis einschließlich Veilchendienstag gültig. Am Rosenmontag gelten die üblichen Feiertagsregelungen. Infos über weitere Einschränkungen und Abweichungen von üblichen Fahrtzeiten gibt es in den Kundencentern oder im Internet: "http://www.wupsi.de"