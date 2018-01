Keine Zukunft für kleine Spielplätze?

Pro Jahr stehen 100.000 Euro für den Erhalt der Spielplätze in Remscheid bereit. Viel zu wenig, heißt es in der Politik. Die Stadt möge deshalb prüfen, ob sie sich nicht auf die Pflege ihrer großen Spielplätze konzentriert. Axel Richter





Die Kinder in Lennep erhalten ihren Spielplatz im Hardtpark zurück. Eine Turmkombination mit Rutschen, eine Nestschaukel und ein Picknicktisch für die Mamas und Papas sollen bis zum Sommer entstehen - der Platz dazu wird aufgehübscht und mit einem neuen Fußweg versehen. Knapp 60.000 Euro wird die Maßnahme kosten. Weitere 100.000 Euro stehen für die übrigen 150 Spiel- und Bolzflächen in Remscheid bereit. Viel zu wenig, heißt es in der Politik. Die Stadt möge deshalb prüfen, ob sie sich für die Zukunft nicht auf die Pflege ihrer großen Spielplätze konzentriert – und die kleinen aufgibt.





Diskutiert wird der gemeinsame Antrag von SPD, FDP, Grünen und Wählergemeinschaft in der heutigen Sitzung des Jugendhilfeausschusses. "Mit den derzeit vorhandenen Mitteln kann rund alle zwei Jahre eine Spielfläche instandgesetzt werden", heißt es darin: "Es bedarf eines Zeitraums von 280 Jahren, bis alle Spielflächen wenigstens einmal grundlegend instandgesetzt oder hergerichtet werden können."





Der Spielplatz im Hardtpark bildet allerdings eine Ausnahme. Die 59.900 Euro, die die Technichen Betriebe Remscheid (TBR) für seine Wiederherstellung veranschlagen, stammen aus einem Grundstücksverkauf. Wie seinerzeit berichtet, veräußerte die Stadt einen kleinen Teil des Hardtparks an den holländischen Investor Ten Brinke. Der baute das ehemalige Warenhaus Hertie an der Kölner- und Wupperstraße um. Morgen in einer Woche eröffnet darin ein neuer Edeka-Markt mit Evertzberg-Bäckerei. Ein großes Spielgerät musste dafür weichen. Dirk Buchwald, bei den TBR für die Spielflächen zuständig, sorgte für Ersatz und hofft auf die Zustimmung der Politiker. Möglichst rasch will er die neue Turmkombination bestellen: "Bevor der Hersteller die Preise steigen lässt."





Vor der Sanierung stehen auch der Spielplatz in der Hebelstraße, die Erneuerung der Seilbahn auf dem Spielplatz "Am alten Flugplatz" am Hohenhagen, der Ersatz von Spielgeräten an der Bökerhöhe, neue Skate-Elemente für den Hagedornweg sowie die Erneuerung des Bolzplatzes Arnoldstraße oder des Bolzplatzes Jan-Wellem-Straße. "Für beide reicht das Geld nicht", sagt Michael Ketterer, Abteilungsleiter im Remscheider Jugendamt.





Eine echte Großbaustelle zeichnet sich zudem im Lenneper-Bachtal ab. Unterhalb des Hasenbergs soll im Frühjahr für 157.000 Euro eine der größten Spielflächen in Remscheid entstehen. Dafür wurde lange gespart. Mit den Spielplätzen Am Stadtpark, Hohenhagen und Rosenhügel soll der Platz zu den vier größten in Remscheid zählen. Dabei sei Lennep mit Spielflächen für dort lebende Kinder bereits vergleichsweise reich gesegnet, heißt es im Antrag von SPD, FDP, Grünen und W.i.R. Laut der Spielflächenplanung aus dem Jahr 2015 ergebe sich für Lennep ein "Überhang an Spielflächen in Höhe von 22 Prozent, während für Alt-Remscheid ein Defizit an Spielflächen in Höhe von 25 Prozent besteht".





Nicht nur in der Lenneper CDU zeichnete sich bereits Widerspruch ab. Auch die beiden Verwaltungsmänner stehen der Forderung, das für Reparaturen und neue Spielgeräte zur Verfügung stehende Geld vorwiegend noch für die großen Plätze auszugeben und die wohnungsnahen, kleineren Plätze dagegen zu vernachlässigen, skeptisch gegenüber. Zwar gehe die Zahl junger Menschen in Remscheid zurück. Aber: In viele ältere Wohnquartiere ziehe mittlerweile die nächste Elterngeneration ein, hat Dirk Buchwald beobachtet. Und auch Michael Ketterer warnt vor einer vorschnellen Aufgabe von Spielflächen. "Ich bin ein Fan der großen Plätze – wir brauchen diese Leuchttürme. Wir brauchen aber auch weiterhin die Spielplätze ums Eck."