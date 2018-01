später lesen Düsseldorf Kinder können auf der "Boot" Tiere erforschen FOTO: Aquazoo FOTO: Aquazoo Teilen

Wenn sich in der kommenden Woche die Wassersportfreunde und Jacht-Interessierten auf der Messe "Boot" treffen, wird es auch für die jüngeren Besucher ein Programm geben. Das Maritime Klassenzimmer des Aquazoos ist dort vom 20. bis 28. Januar in der Halle 14 an Stand E34 zu finden.