Kinderprinzentreffen schon am Samstag

Mit dem Prinzenpaar Kevin II. und Kim I. und deren Adjutantinnen Lisa-Sophie Giltges und Celine Schüren hat der Jugendkarnevalsverein auch im Jahr seines 40-jährigen Bestehens ein Kinderprinzenpaar, das seit der Proklamation im November schon viele Freunde gewonnen hat. Am Wochenende des 20. und 21. Januar steht es im Mittelpunkt von gleich zwei Veranstaltungen: Kinderkarnevalsnachmittag sowie Kinderprinzentreffen.

Nur ist die Reihenfolge der Veranstaltungen anders als gewohnt, da das Forum am Samstag, 20. Januar, bereits belegt war. So findet der Kinderkarnevalsnachmittag am Sonntag, 21. Januar, im Forum Corneliusfeld statt. Der JKV und das Kinderprinzenpaar hoffen auf viele kostümierte junge Narren, mit denen man einen bunten Nachmittag mit vielen Spielen und ein paar Gästen verbringen wird.

Um 14.11 Uhr wird es auf der Bühne im Corneliusfeld losgehen. Übrigens, so der Wunsch der jungen Tollitäten, sind auch Erwachsene im Publikum gerngesehene Gäste, schon weil sie bei einigen Spielen benötigt werden.

Das Kinderprinzentreffen findet in diesem Jahr schon am Samstag statt. Mit einem Empfang beim Bürgermeister und dem Treffen auf der Bühne wird es am 20. Januar abgehalten - nicht wie sonst im Forum Corneliusfeld, sondern in der Aula der Realschule im Kirchenfeld. Aber der kleinere Saal wird JKV und all die jungen Tollitäten nicht davon abhalten, nach dem Empfang beim Bürgermeister kräftig zu feiern.

Der Eintritt am Sonntag beläuft sich übrigens auf 1,99 Euro. Am Samstag ist der Eintritt frei - aber auch der Platz für Gäste begrenzt.

(RP)