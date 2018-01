Kindertheater mit Schatzsuche

Im Rahmen der Reihe "Kultur für Kinder" können am Donnerstag, 15. Februar, alle Kinder im Gruppen- oder Klassenverband spannendes Theater erleben. Um 10 Uhr ist das Theater "Die Stromer" mit dem Stück "Lizzy auf Schatzsuche", für Kinder ab drei Jahren, zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Es ist wie verhext. Lizzy hat eine Mäuseschatzkarte gefunden, doch egal wie sie diese Karte auch dreht und wendet, sie führt immer in die Wohnung von Victorius. Victorius ist ihr bester Freund, doch ist in seiner Wohnung wirklich ein Schatz versteckt? Kann sie ihre Suche vor Victorius geheim halten? Ein spannendes Abenteuer beginnt. Der Witz und Charme der beiden Figuren, die bildhafte Gestaltung, der leicht verständliche Text, sowie Musik und Gesang machen Lizzy auf Schatzsuche zu einem Stück, das Kinder der Kindergärten und Grundschulen in gleichem Maß anspricht.

Eintrittskarten für das Kindertheater "Lizzy auf Schatzsuche" am Donnerstag, 15. Februar, um 10 Uhr, sind beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Telefonnummer 02832 122-150 bis -153, oder an der Tageskasse erhältlich. Einlass ist um 9.30 Uhr, der Eintritt beträgt vier Euro.

(RP)