Kiosk neben dem Marien-Hospital geschlossen

Viele kennen das kleine Büdchen - sie haben dort vor Krankenhausbesuchen eine Tüte Gemischtes oder eine Zeitschrift gekauft. Das ist nicht mehr möglich: Der Kiosk an der Pastor-Janßen-Straße 4 im Schatten der Kirche Maria Himmelfahrt direkt neben dem Marien-Hospital ist seit Kurzen geschlossen. Der Leerstand an der Stelle nimmt zu, nachdem das traditionsreiche Café Fehr bereits Ende 2015 dicht gemacht hatte.

Der Kiosk war in den vergangenen zehn Jahren von Pächterin Sabine Pilath und ihrem Team betrieben worden. "Mein Vertrag wäre ohnehin Ende Januar ausgelaufen. Nun soll das stark renovierungsbedürftige Haus verkauft werden", sagt die 56-Jährige, die sich in den letzten Wochen von den vielen Stammkunden verabschiedet hat. "Viele sind traurig, dass wir geschlossen haben. Ich kann nur sagen, dass mir die Arbeit immer viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich mitunter 14 Stunden am Tag gearbeitet habe." Sabine Pilath hatte übrigens keine Probleme, eine neue Anstellung zu finden. Die gelernte Einzelhandelskauffrau hat zum 1. Februar eine neue Stelle gefunden. Was jetzt aus dem fast komplett leergezogenen Haus wird, ist noch nicht klar. Es gehört einer Erbengemeinschaft, die den Verkauf des Objektes in die Hände eines Maklers gelegt hat.

Wie es mit dem Kiosk weitergeht, ist offen. Die nächsten Verkaufsstellen, an denen auch Zeitschriften erhältlich sind, liegen in der Fußgängerzone. Das Krankenhaus selbst hat nach derzeitigem Stand keine Ambitionen, als Kioskbetreiber aufzutreten. Auch die Immobilie selbst ist aktuell nicht im Visier des Klinikbetreibers.

(kwn)