Kita Arche Noah in Zons erhält einen neuen Anbau

Die Nachfrage nach Kindertagesstätten-Plätzen ist in Zons enorm, wie auch in anderen Dormagener Stadtteilen. "Da sie so gigantisch ist, wollen wir dem Rechnung tragen", erklärt Pfarrer Frank Picht. Daher baut das Evangelische Sozialwerk Dormagen nun einen Anbau an die Kita Arche Noah an der Hebbelstraße. "Nachdem die Arche Noah schon im Innenbereich saniert worden ist, erhält die Einrichtung nun einen Anbau mit neuen Plätzen. Damit helfen wir dabei, dass Kindergarten-Plätze bereit gestellt werden", so Picht, Vorsitzender des Sozialwerks, das Träger von sieben Kindergärten und zwei Jugendzentren ist. Damit vergrößert sich die Anzahl der betreuten Kinder in der evangelischen Kita Zons ab Sommer von 61 auf 75.