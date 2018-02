später lesen Alpen Klare Regeln für Karnevalsumzüge Teilen

Kurz bevor die närrischen Tage auf ihren Höhepunkte zusteuern, weist der Fachbereich Ordnung im Rathaus zu den vom 10. bis 12. Februar in der Gemeinde stattfindenden drei Karnevalszügen darauf hin, dass wie in den Vorjahren auf und an den närrischen Lindwürmern am Nelkensamstag in Menzelen, am Tulpensonntag in Alpen und am Rosenmontag in Veen wiederein absolutes Glasverbot gilt.