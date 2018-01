später lesen Düsseldorf Koffer verspätet: Was die Airline bezahlen muss Teilen

Wenn ein Koffer bei einer Flugreise verspätet ankommt, dürfen Reisende Notkäufe tätigen und sich die Kosten von der Fluggesellschaft erstatten lassen. Das ist vor allem zu Beginn einer Reise relevant, wenn wichtige Utensilien am Zielort zunächst fehlen. Doch Vorsicht: Beim Rückflug aus dem Urlaub nach Hause sind die Grenzen für die Erstattung in der Praxis sehr eng. "Denn dem Urlauber entsteht durch die Verspätung des Gepäcks in der Regel kein Schaden", erklärt Beate Wagner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und genau das ist die Voraussetzung für die Erstattung von Ausgaben.