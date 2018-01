später lesen Wülfrath Konzertabend feiert das Leben Teilen

Twittern

Teilen



Das Leben ist kostbar und sehr besonders. Es bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Spielarten und erfüllenden Erlebnissen. Doch leider nehmen wir das allzu oft nicht wahr. Wir sind häufig so beschäftigt, dass wir nicht mehr sehen, wo wir sind und was uns umgibt. Meist sind es unsere Wünsche, Vorstellungen, Sehnsüchte, Ziele oder auch Sorgen und Nöte, die unsere Aufmerksamkeit binden, uns in Atem halten und den freien Blick aufs Leben verstellen.