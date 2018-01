später lesen Mettmann Konzertbesucher können neben dem Organisten sitzen Teilen

Am Sonntag, 21. Januar, findet um 18 Uhr das erste Konzert des neuen Jahres in der Evangelischen Kirche an der Freiheitstraße statt: Unter dem Titel "Norddeutsche Klangwelten" präsentiert der junge Musiker Daniel Posdziech ein Programm mit Orgelwerken von Dietrich Buxtehude, Nikolaus Bruhns und anderen Komponisten, die im norddeutschen Raum im 17. Jahrhundert gelebt und gearbeitet haben.