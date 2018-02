Kreis und Kommunen sollen digitalen Wandel gestalten

Der Rhein-Kreis Neuss befindet sich mit seinem Digitalisierungskonzept in einer Vorreiterrolle. Damit das auch so bleibt, stand der digitale Wandel im Mittelpunkt des Gesprächs, das der neue Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings bei seinem Besuch zum Jahresbeginn im Kreishaus mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke führte.

"Wir möchten insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen weiter voranbringen, und zwar Seite an Seite als Stadt und Kreis", sagen Petrauschke und Geerlings. Denn vom sogenannten E-Government profitierten alle Beteiligten: die Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung. Mit der Straßenverkehrsamts-und Heimfinder-App ist der Kreis auch schon ganz vorne mit dabei. Wartezeiten können so verringert, der Online-Service verbessert und die Suche nach einem Pflegeplatz in einem der 46 Seniorenhäuser an Rhein, Erft und Gillbach erleichtert werden. "Solche Projekte sind mustergültig und zeigen, wie viele Vorteile in einer konsequenten Verfolgung der Digitalisierungsstrategie stecken", sagt Geerlings, der mit Thomas Kaumanns, Vorsitzender der Kommission "Digitale Agenda" der Stadt Neuss, gekommen war. Auch den aktuellen Stand des Breitbandausbaus im Kreis haben die Gesprächspartner beleuchtet.

(NGZ)