Kroatien eine Nummer zu groß

Für die deutschen Wasserballmänner gab es gestern Abend gegen Weltmeister Kroatien im Weltligaspiel mit 4:13 die erwartet hohe Niederlage. Über 500 Zuschauer verfolgten im ausverkauften Bockumer Badezentrum eine Partie, in der die Gäste von ihrem Anhang lautstark angefeuert wurden und von der ersten Sekunde an den Ton angaben. Schon nach dem ersten Viertel stand es 0:6. Im zweiten Viertel spielten die Kroaten nach einer kurzen Schaffenspause weiter Katz und Maus mit den Deutschen, die bis dato nur zweimal den Pfosten trafen und mit 0:9 in die Halbzeitpause gingen.