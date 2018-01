später lesen Auszeichnung Kronenkreuz für Grüne Damen Teilen

Für die 25-jährige Tätigkeit als "Grüne Damen" in der Fachklinik 360° auf der Rosenstraße in Ratingen wird Monika Klingen und Annedore Kramer das Goldene Kronenkreuz der Diakonie verliehen. Der Festgottesdienst findet am Dienstag, 9. Januar um 14 Uhr in der Kapelle des Seniorenzentrums an der Rosenstraße 4 statt. Die Kronenkreuze verleiht der Synodalbeauftragte für die Diakonie, Pfarrer Bertold Stark. Die "Grünen Damen" stehen den Patienten im Krankenhaus mit kleinen Hilfen zur Seite. Sie bieten zum Beispiel Zeitschriften und Bücher an, um die Zeit im Krankenhaus zu verkürzen.