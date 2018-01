später lesen Kommentar Kultur ist Teamarbeit Teilen

In Sachen Kultur passiert eine Menge in Schlupkothen. Dass durch den neuen Vorhang Theatergruppen jetzt verstärkt ausdrücklich eingeladen sind, die Kathedrale mit kreativem Leben zu füllen, macht das Haus noch attraktiver. Für Wülfraths Kulturschaffende gilt ja ohnehin die Devise: Alle sind vernetzt und ziehen an einem Strang.