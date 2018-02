später lesen Voerde Kursus der Fabi: Ein Fotobuch wird erstellt Teilen

Es gibt zahlreiche Anlässe, zu denen man ein Fotobuch erstellen kann. Klassiker sind nach wie vor Hochzeiten, Urlaub oder die Familie. Doch es gibt weitaus mehr Themen - und diese müssen nicht nur privater Natur sein. Auch ein Jahresrückblick oder ein Jubiläum eines Vereins oder Unternehmens können in einem Fotobuch verewigt werden. Am Donnerstag, 8. Februar, bietet die Familienbildungsstätte Voerde einen Vortrag zu diesem Thema an.