Landeplatz ist fast fertig

Lobberich (emy) Die Bauarbeiten am Nettetaler Krankenhaus schreiten voran. Der hintere Pavillon wurde vor gut einer Woche abgerissen, als nächstes werden die Zufahrten verlegt, um Platz zu machen. Danach kommt das Fundament, ab dem Frühsommer soll das neue Gebäude errichtet werden. Bis März 2020 will das Krankenhaus am Sassenfelder Kirchweg 1 in Lobberich mit dem Erweiterungsbau fertig sein. Viel weiter aber ist man bereits mit dem neuen Helikopter-Landeplatz daneben.