Landesmeistertitel für Paar vom TC Seidenstadt

Erst vor zwei Wochen gingen Barbara Dohmes und Stefan Laschke vom TC Seidenstadt in der Lateinsektion Senioren I C erstmals an den Start und belegten mit der Höchstwertung den ersten Platz. Bei den Landesmeisterschaften in Köln gewann das Duo in seiner Klasse jetzt den Titel, der gleichzeitig mit einem Aufstieg in die B-Klasse verbunden war. Auch hier glänzen die Krefelder und belegten den dritten Platz