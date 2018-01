Lange Leidenschaft für Ordner und Hefte

Theo Lüpertz gründete 1952 einen Laden für Büromaterial. Zu Beginn lieferte er Ware per Lastenfahrrad aus. Heute gehört es zu den ältesten Fachgeschäften dieser Art in Viersen. Enkelin Kerstin Lindner bietet auch Schulartikel an Bianca Treffer

Wenn sich die siebenjährige Greta an den Schreibtisch gegenüber ihrer Tante Kerstin Lindner setzt, zum imaginären Telefon greift, flötet: "Hallo, Gretas Büroservice" und gleichzeitig auf einer ebenfalls fiktiven Computertastatur mit dem Tippen anfängt, muss Kerstin Lindner schmunzeln. "Ich glaube, vor knapp 30 Jahren habe ich meiner Mutter ebenso gegenüber gesessen. Und das hat mich fürs Leben geprägt", sagt die 34-jährige Viersenerin. Sie ist - ebenso wie ihre acht Jahre ältere Schwester Simone - im Unternehmen ihres Großvaters, der Theo Lüpertz GmbH, groß geworden. Von Kindheit an gehörte der Bürobedarf zu ihrem Leben. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Kerstin Lindner hat das Unternehmen nun in der dritten Generation übernommen: Zum 1. Dezember 2017 schloss sie nach 65 Jahren die GmbH und startete am 1. Januar 2018 mit der Firma Theo Lüpertz Büro- und Schulbedarf.

Angefangen hat alles im April 1952. Damals gründete Theo Lüpertz mit seiner Frau Eva das Unternehmen an der Dülkener Straße 177 in Viersen. Der Bürokaufmann und Mechaniker, der in Mönchengladbach gelernt und danach im Büromaschinen-Unternehmen bei seinem Bruder Hermann gearbeitet hatte, wagte mit Büromaterial den Sprung in die Selbstständigkeit. "Im ersten Jahr hat mein Vater die Waren noch mit einem Lastenfahrrad ausgeliefert. Damit ist er durch den ganzen Kreis Viersen bis nach Brüggen und Schwalmtal geradelt", erzählt Cäcilie Lindner. Das erste kleine Auto wurde angeschafft, und ihr Vater vergrößerte sich um Büromaschinen und Möbel sowie um die Reparatur von Büromaschinen.

Das Unternehmen wuchs und zog an die heutige Adresse an der Dülkener Straße 66d. "1964 habe ich meine Lehre im elterlichen Unternehmen angefangen, wobei meine Eltern mich ein bisschen hineingeschupst haben", erinnert sich Cäcilie Lindner. Sie habe die Arbeit nie ungern gemacht, aber zunächst sei es nicht ihr Wunschberuf gewesen. Das änderte sich - die Begeisterung wuchs. Im Jahr 1996 wurde sie Geschäftsführerin. Mit ihrer Begeisterung steckte sie ihre jüngere Tochter Kerstin bereits als Mädchen an.

Nach dem Fachabitur am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium folgte für Kerstin Lindner die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation bei der amerikanischen Aktiengesellschaft "Office Depot" am Standort Venlo. "2008, direkt nach der Lehre, ging es ins großväterliche Unternehmen zurück", erzählt Lindner. Auch ihre Schwester Simone Thiede schlug diesen Berufsweg ein: Sie studierte zwar zunächst erfolgreich Pädagogik auf Diplom, ließ sich aber in einer zweijährigen Lehre zur Bürokauffrau ausbilden.

Mit Theo Lüpertz Büro- und Schulbedarf geht der Betrieb nun in der dritten Generation weiter. Wobei Kerstin Lindner als Inhaberin, unterstützt von ihrer Mutter und ihrer Schwester, einiges umstrukturiert hat. Der Bereich Büromaterial bleibt unverändert. Neu hinzugenommen wurde der Schulbedarf. Verzichtet wurde auf den Bereich Büromaschinen. Und bei Möbeln kooperiert das Viersener Unternehmen mit einer Firma in Krefeld. Genau wie ihrem Großvater sind der Enkelin Service und Beratung wichtig, ein Lieferservice gehört dazu. "Bei uns kann jeder einkaufen - ein Kunde aus Viersen, der einen Bleistift kaufen möchte, ebenso wie ein Großkunde, den wir in München beliefern", sagt Kerstin Lindner.

Um Eltern den Schulstart einfacher zu machen, bietet Lindner einen Komplettservice an: Sie nimmt die Materialliste der Schule an und besorgt vom Heft bis hin zum Farbkasten alles pünktlich für den Schulstart. Und Greta, die bereits Büromaterial verkaufen spielt? Die Tochter von Simone Thiede könnte die vierte Generation im Fachgeschäft werden.