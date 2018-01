Leader-Projekt fördert Umweltbildung

Zwei Regionen, in denen acht Kommunen mitwirken, unterzeichnen Kooperationsvereinbarung. Michael Klatt

Die Leader-Regionen "Leistende Landschaft", gebildet aus den Partnerstädten Geldern, Kevelaer, Straelen und Nettetal, sowie "Niederrhein: Natürlich lebendig!" mit Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten wollen im Bereich der Umweltbildung künftig gebietsübergreifend vertieft zusammenarbeiten.

Genau auf der Regionsgrenze, in der Wohnanlage St. Bernardin in Sonsbeck-Hamb, unterzeichneten die Vorsitzenden der beiden lokalen Aktionsgruppen Hans-Josef Linßen und Margret Voßeler ("Leistende Landschaft") sowie Leo Giesbers und Hans-Theo Mennicken ("Niederrhein: Natürlich lebendig") eine entsprechende Vereinbarung. "Die Kooperation erfolgt konkret durch das Leader-Projekt des Nabu-Kreisverbandes Kleve 'Umweltbildung für alle - Inklusion inklusive'", so Vorstandsvorsitzender Giesbers. "Wir haben uns während unserer Mitgliederversammlung im Sommer bei einer Führung durch den Schau-Bauerngarten persönlich von der Strahlkraft der Idee überzeugt", ergänzte sein Stellvertreter Mennicken.

Die Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Kleve und Projektinitiatorin, Monika Hertel, fasste anlässlich der Unterzeichnung die wesentlichen Ziele des Projektes zusammen. Durch die Förderung der Projektstelle sollen Umweltbildungs- und Naturerlebnisangebote in der Parkanlage von St. Bernardin ausgeweitet und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Neu sei ein Beratungsangebot für externe Träger und die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten. Dieses solle eine Zusammenarbeit bei Umweltbildungs- und Naturerlebnisveranstaltungen in öffentlichen und privaten Parkanlagen und Gärten auch außerhalb des Projektgeländes in den acht Mitgliedskommunen der beiden Leader-Regionen ermöglichen, so Hertel.

Auch der Nabu-Kreisverband Wesel ist in das Projekt eingebunden. Barbara Telgen, Bereichsleiterin der Wohnanlage, begrüßte die Fortführung der bewährten Kooperation zwischen Nabu und und die Stärkung von St. Bernardin als inklusiven Umweltbildungsort.

"Der Rückgang von Pflanzen- und Tierarten ist ein gesamtgesellschaftliches Thema", stellte CDU-Landtagsabgeordnete Margret Voßeler aus Issum fest. Sie betonte, dass die Vielfalt an geplanten Maßnahmen eine Chance ist, um Artenvielfalt stärker bei allen Menschen in der Region zu verankern. Ein Aspekt, dem sich das Leader-Projekt widmen möchte.