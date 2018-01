später lesen Gelderland "Leistende Landschaft" auf Grüner Woche Teilen

Die ersten Kisten der "Leistenden Landschaft" - die umfasst Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal - sind in Geldern verladen worden. Ziel: die Internationale Grüne Woche (IGW) in Berlin. Auf Einladung des Landesumweltministeriums steht die heimische Region in diesem Jahr für das Leader-Projekt in Nordrhein-Westfalen.