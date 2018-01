später lesen Eiskunstlauf-EM Liebers startet nicht und beendet Karriere Teilen

Wegen Kniebeschwerden hat Eiskunstläufer Peter Liebers bei den Europameisterschaften in Moskau seinen Start kurzfristig abgesagt. Die europäischen Titelkämpfe in der russischen Hauptstadt sollten der letzte Wettkampf in der Karriere des Berliners sein, seine internationale Laufbahn ist damit vorzeitig beendet. Der 29-Jährige holte sechs nationale Titel, konnte sich in diesem Winter verletzungsbedingt aber nicht für die Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang qualifizieren. Größter sportlicher Erfolg von Liebers war der achte Platz bei Olympia 2014 in Sotschi.