später lesen Neuss Lukaskrankenhaus beruft Chefärztin für eine neue Klinik FOTO: Lukas FOTO: Lukas Teilen

Twittern

Teilen



Ein zertifiziertes Referenzzentrum war die Endokrine Chirurgie am städtischen Lukaskrankenhaus schon länger, jetzt wird diese Fachrichtung weiter aufgewertet und zu einer eigenen Klinik ausgebaut. An die Spitze dieser neuen Klinik berief der Verwaltungsrat gestern Katharina Schwarz als neue Chefärztin. Sie wird die Aufgabe zum 1. Februar übernehmen. Zu diesem Stichtag wird auch die Endokrine Chirurgie aus der Klinik für Allgemeinchirurgie ausgegliedert. Deren Chefarztstelle ist ausgeschrieben. Sie muss neu besetzt werden, weil Professor Peter Goretzki, seit 2001 Chefarzt dieser als "Chirurgische Klinik I" geführten Abteilung, im Sommer einem Ruf an die Berliner Charité folgt.