später lesen Monheim Mädchen stürzt mit dem Rad und verletzt sich leicht Teilen

Twittern

Teilen



Ein neunjähriges Mädchen ist am Montag gegen 14.20 Uhr am Gartzenweg/Höhe der Schwalbenstraße mit dem Fahrrad gestürzt. Es zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Das Mädchen war auf dem Fußgängerüberweg unterwegs, als ein Opel an ihr vorbeifuhr. Vor Schreck soll es gebremst und die Kontrolle verloren haben. Der Fahrer des Opels widerspricht. Die Polizei sucht Zeugen unter Tel. 02173 9594-6350.