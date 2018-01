Mann überfällt mit Küchenmesser Discounter in Erkrath

Ein Unbekannter hat mit einem Messer bewaffnet einen Discounter in Erkrath überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.





Der Räuber sei am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in den Discounter an der Kreuzstraße gekommen. Er habe die 22-jährige Mitarbeiterin mit einem Küchenmesser bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Die Frau kam der Forderung nach.





Der Täter flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bavier-Center. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter. Er sei männlich, etwa 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Der Gesuchte habe eine dünne Statur und eine südländische Erscheinung mit schwarzen welligen Haaren und Bartstoppeln. Er habe eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Stoffjacke mit Kapuze getragen.





Hinweise nimmt die Polizei Erkrath unter der Telefonnummer 02104 / 9826450 entgegen.

(lsa)