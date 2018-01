Maskierte mit Pistolen bedrohen Senior in Wohnung

Ein nach Einschätzung der Polizei "atypischer Überfall" hat sich am Montag um 19.30 Uhr im Stadtteil Rahser auf der Straße Ninive ereignete. Zwei bewaffnete, maskierte Männer stürmten die Wohnung eines 71-jährigen Mannes. Er gab gegenüber der Polizei an, dass das Duo Pistolen gezogen hatte. Daniela Buschkamp





Um in die Wohnung zu gelangen, hatten die Männer geklingelt und sich als Nachbarn ausgegeben. Als der Senior vertrauensvoll die Tür einen Spaltbreit öffnete, stießen die Beiden die Tür auf und griffen den Mann an. Er konnte an ihnen vorbei auf die Straße flüchten und laut um Hilfe rufen. Die Angreifer flüchteten: Sie liefen zu einem weißen Auto mit schwarzen Zierstreifen, das an der Ecke Holtweg/Süchtelner Straße (Zufahrt zum Fanny-Zahn-Heim) abgestellt war, und fuhren nach rechts auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Viersen weg. "Ob beide den Mann überfallen wollten oder ob das Motiv woanders liegt, wissen wir zurzeit noch nicht", so Polizeisprecherin Antje Heymanns. Beute machten die Angreifer nicht.





Die Tatverdächtigen waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Bommelmützen und Sonnenbrillen, Tücher oder Masken verdeckten ihre Gesichter. Sie waren jung, sportlich und sprachen akzentfrei Deutsch; einer war fast 1,90 Meter groß. Hinweise zu den Männern oder ihrem Fluchtwagen nimmt die Polizei an unter Ruf 02162 3770.