Masters: Bockum und Neersen in der leichten Gruppe B

Die Hammergruppen blieb bei der Auslosung zum 27. Volksbank-Masters, das am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Dülkener Sporthalle am Ransberg stattfindet, weitgehend aus. Nur die Vorrunden-Gruppe C hat es ein wenig in sich, da in Gestalt des 1. FC Viersen, des TDFV Viersen und des ASV Süchteln die drei Erstplatzierten der Stadtmeisterschaften vom Wochenende gleich aufeinandertreffen. "Die Viersener Vereine müssen sich warm anziehen", meinte Heinz Offermanns, Fußballchef von TuRa Brüggen, mit einem Schmunzeln. Der Bezirksligist ist der Vierte im Bunde der C-Gruppe.