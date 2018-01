später lesen Lokalsport Max Müller verlässt die Opladener Handballer auf eigenen Wunsch FOTO: um (archiv) FOTO: um (archiv) Teilen

Die Handballer des TuS 82 Opladen befinden sich aktuell auf der Zielgeraden der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Nordrheinliga. Am kommenden Samstag steht zu Hause das richtungsweisende Spitzenspiel gegen den Aufstiegskandidaten SG Langenfeld auf dem Programm. Nicht mehr dabei sein wird dann Max Müller, der vor dieser Saison aus der A-Jugend von ART Düsseldorf nach Opladen gewechselt war. "Max hat uns aufgrund seiner Ausbildung und der erheblichen zeitlichen Belastung darum gebeten, seinen Vertrag sofort aufzulösen", berichtet Manager Volker Leisner, der der Bitte in Absprache mit Trainer Fabrice Voigt nachkam.