ME-Sport ist hellwach und fährt den nächsten Sieg ein

Die Mettmanner Handballerinnen schaffen durch den Erfolg in Borken den Anschluss ans Oberliga-Mittelfeld. Erdinc Özcan-Schulz

Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Mit dem 34:28 (19:11)-Sieg beim TV Borken glückte den Oberliga-Handballerinnen von Mettmann-Sport ein Start nach Maß. Um ihre Mannschaft auf die lange Fahrt nach Borken und die frühe Anwurfzeit vorzubereiten, lud Steffi Veermann die Spielerinnen am Sonntagmorgen zum frühen Frühstück ein. Das zahlte sich aus. Auch wenn die Mettmanner Deckung anfangs etwas brauchte, um sich auf die Gastgeberinnen einzustellen.

Dafür kamen Loreen Jakobeit und Kim Spiecker gleich in Fahrt. Beide machten dort weiter, wo sie vor der kurzen Weihnachtspause aufgehört hatten und trafen jeweils sechsmal aus dem Spiel heraus. Spiecker war zudem noch viermal vom Siebenmeterpunkt erfolgreich. Damit waren beide Handballerinnen gerade im ersten Durchgang maßgeblich daran beteiligt, dass ME-Sport nach dem 8:8 (15.) bis zum Pausenpfiff auf 19:11 davon eilte. In guter Verfassung präsentierte sich zudem Anne Bohrmann, die sich mit fünf Treffern in bester Torlaune zeigte. Aber auch ihre Nebenspielerinnen bestätigten die zuletzt guten Leistungen.

Erst nach der deutlichen 22:13-Führung (33.)und dem 29:20-Vorsprung (45.) schalteten die Mettmannerinnen einen Gang zurück und fingen sich dadurch einige unnötige Gegentreffer ein. Mit dem Sieg über den Oberliga-Vorletzten bauten die ME-Sport-Handballerinnen erstmals den Abstand zu den Abstiegsplätzen deutlich aus und fanden Anschluss ans Mittelfeld. Das Jahr fängt also gut an für die Mannschaft von Steffi Veermann.

ME-Sport: Kapune, Giebisch - Bärz (1), Beckmann (2), Wiedemann (2), Jakobeit (6), Fehlauer (2), Tiedermann (5/3), Bohrmann (5), Schulze, Wittig (1), Spiecker (10/6).