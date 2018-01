später lesen Kaiserswerth Mehr als 250 Kurse für Erwachsene und Kinder Teilen

Die Kaiserswerther Familienakademie, eine Einrichtung der Kaiserswerther Diakonie, hat ihr Programm für das Jahr 2018 veröffentlicht. Mehr als 250 Kurse, Veranstaltungen, Vorträge, Seminare und Workshops in den Bereichen Erziehung, Gesundheit, Lebensgestaltung, Kultur und Nachbarschaft umfasst das Angebot. Dieses richtet sich an alle Generationen - werdende Eltern, Mütter und Väter, Familien und Senioren. Dazu gehören die Unterstützung in der Schwangerschaft und nach der Geburt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz. Außerdem gibt es zahlreiche Entspannungs-, Bewegungs- und Kreativangebote für jede Lebensphase.