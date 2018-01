Mehrheit stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs

Nach wie vor sterben die meisten Menschen in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Jahr 2015 waren mehr als 356.000 oder 39 Prozent aller Sterbefälle darauf zurückzuführen.





Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Allein knapp 51.000 Menschen starben an einem Herzinfarkt, Männer deutlich häufiger traf als Frauen. Zweithäufigste Todesursache waren Krebserkrankungen.





Fast ein Viertel aller Verstorbenen - 226.337 Menschen - erlag 2015 einem Krebsleiden. Bei Männern waren bösartige Tumore der Verdauungsorgane beziehungsweise Lungen- und Bronchialkrebs die am häufigsten diagnostizierten Krebsarten. Frauen waren ebenfalls am häufigsten von einer bösartigen Neubildung der Verdauungsorgane betroffen. Häufigste Einzeldiagnose bei den Krebserkrankungen von Frauen war jedoch der Brustkrebs.





Insgesamt starben 2015 in Deutschland 925.200 Menschen. Das waren 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Nahezu die Hälfte der verstorbenen Frauen und ein Viertel der verstorbenen Männer waren 85 Jahre und älter.





Vier Prozent beziehungsweise 36.503 Todesfälle waren auf nicht natürliche Todesursachen wie zum Beispiel Verletzungen oder Vergiftungen zurückzuführen. In 12.868 Fällen waren Stürze die Ursache für den Tod. Durch einen Suizid beendeten mehr als 10.000 Menschen ihr Leben, wobei der Anteil der Männer mit 73 Prozent fast dreimal so hoch war wie der Anteil der Frauen mit 27 Prozent.