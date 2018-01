Mentor: Das richtige Vorlesen lernen

Journalist und Sprecher René Wagner erklärt Tricks, wie man Geschichten lebendig vorliest.

Vorlesen, aber richtig - René Wagner vermittelt auf Einladung des Vereins Mentor in Heinsberg kostenlos Tipps und Tricks rund um die schönste Art, Bücher zu erleben. Als Gast für seine nächste offene Veranstaltung gewann der Verein Mentor - Die Leselernhelfer Kreis Heinsberg - den Journalisten, Sprecher und Audioproduzenten René Wagner aus Erkelenz. "Vorlesen, aber richtig!", so lautet das Thema, dem er sich am Mittwoch, 31. Januar, 18 Uhr, im Begas-Haus, Hochstraße 21, in Heinsberg widmet. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren ist Wagner als Vorlese-Coach tätig, vor großem Publikum zuletzt bei der Leipziger Buchmesse beim großen "Leipzig-liest"-Abend. Er zeigte Vorlesebegeisterten und Vorlesewilligen, wie man Geschichten so erzählt, dass die Zuhörer "dranbleiben", egal in welchem Alter sie sind.

"Vorlesen ist die Mutter des Lesens", sagte schon Goethe. Aber wie lässt man Geschichten lebendig werden? Welche Stilmittel bringen große und kleine Zuhörer dazu, ihren Vorlesern "an den Lippen zu kleben"? Und was hat das mit Kreuzfahrtschiffen, einer berühmten Oper sowie Pferden, Fischen und Hasen zu tun? Alle, die Bücher lieben und mindestens genauso gerne vorlesen, können dies bei der Mentor-Veranstaltung herausfinden. "Denn Vorlesen ist nicht so leicht, wie man denken mag", sagt Wagner. Damit sowohl der Sprössling vor dem Zubettgehen als auch der Lebenspartner auf dem Sofa sich wieder öfter über eine spannend vorgetragene Geschichte freuen kann, zeigt der Experte Wege auf, wie Vorlesen zum Spaß und Zuhören zum Genuss wird.

Der Verein Mentor unterstützt Kinder und Jugendliche an ihren Schulen in einer individuellen 1:1-Förderung beim Lesenlernen. Derzeit sind knapp 140 Mentoren aktiv, gerade erst wurden zwölf neue Leselernhelfer geschult. Dennoch stehen aktuell rund 60 Schüler auf der Warteliste des Vereins. Daher sucht er weiter neue Mentoren. Alle Ehrenamtler werden auf ihre Aufgabe vorbereitet. Interessenten erhalten Informationen bei Marie-Theres Jakobs-Bolten, Telefon 02431 804290, E-Mail marie-theres.jakobs-bolten@kskhs.de.

(RP)