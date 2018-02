Metaller streiken bei KSM Castings

202 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen KSM Castings in Radevormwald, im Industriegebiet Mermbach. Viele davon befanden sich bis heute Morgen im Warnstreik, berichtet Marko Röhrig von der IG-Metall-Geschäftsstelle Remscheid-Solingen, die auch Radevormwald betreut.

Aufgerufen hatte die IG Metall ab sechs Uhr in der Früh zu einem 24-stündigen Warnstreik, nachdem die Tarif-Verhandlungen in Baden-Württemberg ohne Ergebnis geblieben waren.

Die KSM Castings Group ist internationaler Entwicklungspartner und Produzent von Gussprodukten aus Leichtmetall für die Automobilindustrie. Zwar waren einige Arbeitnehmer dem Streikaufruf nicht gefolgt, "die Produktion steht aber weitgehend still", berichtete Röhrig gestern am späten Nachmittag. Zu kämpfen hattne die Gewerkschafter, die im Eingangsbereich an der großen Schräge standen, auch mit Sturmböen.

"Eine Böe hat unser Zelt massiv beschädigt. Das hält uns aber nicht ab, in drei Schichten zu streiken", sagte Marko Röhrig.

(wos)