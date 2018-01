Mit Rückenwind ins neue Jahr

Aufgrund der positiven Rückschau mit großem Engagement in den vergangenen Monaten geht der Seniorenrat der Stadt Mettmann mit viel Rückenwind in dieses Neue Jahr 2018.





In den 12 monatlichen und öffentlichen Seniorenratssitzungen und den ebenso vielen Sprechstunden in 2017 konnte vieles an guter und kompetenter Beratung sowie an tatkräftiger Hilfe bewirkt werden. "Aber auch bei den Infoständen an der Schäfergruppe und in der Kö-Galerie im Rahmen der Seniorenmesse bestand bei den Senioren großer Informations- und Beratungsbedarf ", betont Wolfgang Friedrich, Vorsitzender des Seniorenrates.





Ebenso die beiden Veranstaltungen im Stadtgeschichtshaus, die der Seniorenrat mit der Bergischen Kaffeetafel organisiert und durchgeführt hat, erfreuten sich großer Beliebtheit und hinterließen bei den Teilnehmern einen nachhaltigen Eindruck. Aber auch durch ihre Beteiligung an der Gedenkfeier am Volkstrauertag sowie der Jahresabschlußfeier beim Bürgermeister zeigten die Seniorenratsmitglieder ihr Interesse am öffentlichen Leben der Stadt.





So will der Seniorenrat hoffnungsvoll mit seiner ehrenamtlichen Arbeit auch ins Jahr 2018 starten, wobei dem Vorsitzenden insbesondere die zusätzliche mobile Versorgung für die Senioren in Form eines Bürger- bzw. Shuttlebusses oder ähnliches am Herzen liegt. In der kostenlosen Seniorenzeitung "Das Mettmanner Tor" wird weiterhin über die Aktivitäten und Vorhaben des Seniorenrats informiert.