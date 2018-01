später lesen Düsseldorf Mobile Redaktion der RP kommt heute in den Zoopark Teilen

In den kommenden Wochen soll das Konzept für die Neugestaltung des Zooparks stehen. Das Geld ist bewilligt, nun kommt es auf die Ideen der Bürger an. Die Rheinische Post ist deshalb mit ihrer mobilen Redaktion vor Ort: Heute ab 11 Uhr stehen Redakteure am Eingang Brehmstraße/Ecke Graf-Recke-Straße, um mit den Menschen über das Parkkleinod im Zooviertel zu diskutieren.