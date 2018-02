später lesen Protest-Aktion Monsanto-Braut und Glypho-Satan bei Bayer FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

Außergewöhnlicher Besuch fand sich heute an der Bayer-Konzernzentrale an der Kaiser-Wilmhelm-Allee ein. Die "Monsanto-Braut" und der "Glypho-Satan" fuhren mit einem Feuerwehrwagen vor und wollten Konzernchef Werner Baumann sprechen. Sie mussten aber mit Pressesprecher Hans-Bernd Schmitz Vorlieb nehmen. Glyphosat und "tote Bienen" brachten die Braut und der Satan als "Mitgift" zur geplanten Übernahme von Monsanto durch Bayer mit. Die Protest-Aktion aus Anlass der gestrigen Mitgliederversammlung von Monsanto in den USA hatte die "Coordination gegen Bayer- Gefahren" inszeniert. In den Kostümen steckten Mitglieder der "Kölner Pappnasen Schwarz-Rot", die das Aktionsbündnis unterstützen und auch beim Kölner Rosenmontagszug mit närrischer Kritik dabei sind.