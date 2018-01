Müllberge türmen sich an Container-Standorten

In mehreren Stadtteilen entsorgten Unbekannte ihren Unrat neben den Behältern für Altglas und Altpapier.

Auf Müllberge am Container-Standort Eggerscheidter Straße machte Anita Esper von der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher Ratingen aufmerksam: "Für die Nachwirkungen der Feiertage scheint niemand zuständig zu sein. Schon Samstagmittag quollen die Container über." Sie schickte der Redaktion Fotos, geschossen am Dienstag. Und: "Kehrmaschinen scheinen auch in Ferien zu verharren. Papier-und Aststücke sind weit verteilt durch den Wind, die verdreckten Container sprechen für sich. Dieser Straßenabschnitt ist eine Zumutung für Anwohner und Fußgänger."

Doch nicht nur im Stadtteil Hösel scheinen sich die Ratinger zum neuen Jahr auf für sie einfache Weise unliebsamer Dinge auf illegale Weise entledigen zu wollen. Am Container-Standort an der Daniel-Goldbach-Straße im Stadtteil Tiefenbroich türmte sich am Samstag der Müll. Tüten mit Styropor-Abfällen, ein Balkonkasten, noch gefüllt mit Blumenerde, sowie diverse andere Gestände waren einfach zwischen Container-Standort und Parkstreifen gekippt worden.

Als weiteren Müll-Entsorgungsplatz hatten Unbekannte die Container an der Straße Auf der Aue im Ratinger Osten ausgesucht. Im Zwischenraum zwischen zwei Papier-Behältern lagerte der Abfall, darunter unter anderem auch Dosen mit Farb-Lacken. Zumindest dort haben die Entsorger den Unrat bereits weggeräumt, nicht aber die leeren Sektflaschen, die Unbekannte einfach neben den Glascontainer gestellt haben. Auch auf der Gerhardstraße gibt es Müll-Probleme.

