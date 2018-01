"Mulle" verpasste beinahe seinen Antrag

Fohlenmädchen Darline hält 2014 im Borussia-Park um die Hand ihres Freundes an. Doch wer ist diese Frau? Laura Harlos





Darline Günther rammt ihrem Freund Daniel den Ellbogen in die Seite. "Lies mal, was da drüben steht", sagt sie. Daniel zögert, wendet den Blick vom Spielfeld ab und schaut mit zusammengekniffenen Augen Richtung Nordkurve. "Willst du mich heiraten, mein Fohlen Mulle? Dein Fohlenmädchen Darline", steht in Leuchtbuchstaben auf der Werbefläche hinterm Tor. Das war 2014.





Via Facebook wurde damals für die Sponsoring-Aktion "Deine Botschaft an Deine Borussia" geworben, mehr als 1000 Bewerbungen wurden eingereicht. Am 11. Dezember liefen dann schließlich 133 ausgewählte Sätze über die Werbebande bei der Europa-League-Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Zürich - darunter auch der Antrag von Darline Günther. "Ich habe den Aufruf im Internet gesehen und habe sofort an einen Antrag gedacht", sagt die 27-Jährige. "Wir hatten sowieso schon übers Heiraten gesprochen."





Gesprochen hatten die beiden über eine Hochzeit. Deswegen hatte Daniel Günther auch einen Antrag an Heiligabend geplant. Aber seine Freundin war ihm knapp zwei Wochen zuvorgekommen. "Er wollte seinen Antrag im Partykeller vor der Familie unterm Weihnachtsbaum machen", erinnert sich Darline Günther. "Auch schön - aber da finde ich meine Idee deutlich cooler." Wenn es nach der gebürtigen Duisburgerin gegangen wäre, hätte sie ihrem Daniel die Frage aller Fragen auch mit Mikrofon vor Spielbeginn auf dem Rasen gestellt.





Dann hätte Daniel Günther seinen Antrag im Stadion auf keinen Fall verpasst. Mit dem Spruch auf der Werbebande war es jedoch knapp. "Ich wusste auch gar nicht, ob mein Antrag erscheint, da kam vorab keine Rückmeldung", sagt Darline Günther. Die ersten 15 Minuten des Spiels hätte sie nur auf die Werbebande gestarrt. Und ohne Ellbogen hätte Gladbach-Fan "Mulle" sowieso nichts mitgekriegt. Aber dann war er baff.





Mit offenem Mund starrt Daniel seine Freundin an. "Wie, warst du das?", fragt er. "Glaubst du, es gibt hier noch eine Darline und einen Mulle?", antwortet sie und lächelt. Daniel schweigt. Nach ein paar Sekunden sagt er: "Ja!" Dann wandert sein Blick zurück aufs Spielfeld. Soll das etwa alles gewesen sein, fragt sich Darline.





Im Kleiderschrank der Günthers hängen bereits zehn Trikots in grün, weiß und schwarz. Darline Günther hat seit der Hochzeit 2015 aufgehört die restlichen zu zählen, die sich im Keller stapeln. "Jedes Jahr darf er sich eins wünschen - Heim- oder Auswärtstrikot."





Zum Start der Rückrunde hat sich Daniel noch ein neues Borussia-Stück gewünscht und auch bekommen: "Papas kleiner Gladbach-Fan" steht auf dem weißen Fohlen-Strampler. Der ist für Mila Summer, auf die das Paar Günther schon sehnsüchtig wartet. Es kann jeden Moment so weit sein. Das Derby gegen Köln konnte der werdende Papa gar nicht mehr in Ruhe schauen, so nervös ist er.





2014, Borussia-Park. "Ich war gerade nur so aufgeregt und hab nichts raus bekommen", sagt Daniel vor dem Getränkestand. Es ist Halbzeitpause beim Europa-League-Spiel: "Ja klar, natürlich will ich dich heiraten, mein Fohlenmädchen."