Mundartgottesdienst zur Karnevalszeit in Beeck

"Osser veedel" - das ist in diesem Jahr das Motto des mundartlichen Karnevalsgottesdienstes am Sonntag, 4. Februar, in der Beecker Kirche St. Vincentius, zu dem der Ortsausschuss Pastorale einlädt.