"Best of Musical StarNights - Die ganze Welt des Musicals an einem Abend" ist das Motto einer Veranstaltung des städtischen Kulturbüros am Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, in der Rheinberger Stadthalle.