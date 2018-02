später lesen HASH(0x863f770) Musikschüler gewinnt ersten Preis Teilen

Das fleißige Üben hat sich gelohnt: Bei der diesjährigen Regionalausscheidung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" hat Dominik Sewina, Schüler der Musikschule Wermelskirchen e.V. mit Erfolg teilgenommen: Dominik gewann in der Wertung Trompete / Flügelhorn, Altersgruppe IV mit 23 Punkten einen ersten Preis. Damit qualifizierte Dominik sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb vom 9. bis 13. März in Wuppertal.