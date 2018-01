später lesen Rees Musikschule verabschiedet Petra Terstegen FOTO: RP-Archiv FOTO: RP-Archiv Teilen

Nach mehr als 40 Jahren Unterrichtstätigkeit an der Kreismusikschule Kleve wurde Petra Terstegen jetzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. In einer Feierstunde würdigte Schulleiter Thomas Dieckmann die Verdienste der langjährigen Musikpädagogin, die neben ihrer umfangreichen Unterrichtstätigkeit als Grundstufen- und Instrumentalpädagogin auch über 25 Jahre als Bezirksleiterin der Kreismusikschule in Rees tätig war. Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung der bekannten Lehrerin von einem Dozentenensemble der Musikschule.