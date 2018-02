Mutmaßlicher Messerstecher muss in Untersuchungshaft

Ein 22-Jähriger soll einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Ein Richter hat nun Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen angeordnet.

Der 22 Jahre alte Mann schweige zu der Tat, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Messerstecher hatte sich am Dienstag gestellt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der 20-Jährige, der bei der Attacke am Montagabend schwer am Kopf verletzt worden war, konnte das Krankenhaus den Angaben zufolge in der Zwischenzeit wieder verlassen.

Am Montagabend war laut Polizei unter einer Gruppe von fünf Jugendlichen in einer Wohnung im Düsseldorfer Süden Streit ausgebrochen. Dabei soll auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Nach den Ermittlungen der Polizei griff der 22-Jährige den 20 Jahre alten Kontrahenten an und floh. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte im Anschluss eine Wohnung, fand den Mann aber nicht.

(cebu)